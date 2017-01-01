В России создадут автоматизированную систему учета лекарств Просмотров: 1 Комментариев: 0 Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился начать эксперимент по созданию механизма маркировки упаковок лекарств специальными кодами, которые помогут вести учет и противодействовать попаданию в аптеки поддельной продукции.

Сегодня на совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев сообщил: «Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами. Это часть работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции. Абсолютно очевидно, как важно доверять безопасности и качеству лекарственных препаратов, чтобы лекарства были настоящие, а не поддельные. Сегодня мы инициировали создание специальной автоматизированной системы, которая позволит отслеживать все этапы движения этой продукции: от производителя до аптеки или больницы».

По словам Медведева, в результате внедрения такой системы любой человек с помощью специального прибора, сканера в аптеке или даже смартфона сможет проверить происхождение упаковки.

«Прежде чем ввести такую систему по всей стране, нужно протестировать ее возможности, выявить потенциальные проблемы, а уже по итогам эксперимента принять решение об обязательности маркировки для всех участников такого рынка, то есть для производителей, дистрибьюторов, для аптечной торговой сети», – сказал премьер-министр.

Медведев считает необходимым возбуждать административное или уголовное расследование в случае выявления фальсифицированных лекарств с помощью новой автоматизированной системы. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился начать эксперимент по созданию механизма маркировки упаковок лекарств специальными кодами, которые помогут вести учет и противодействовать попаданию в аптеки поддельной продукции.Сегодня на совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев сообщил: «Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами. Это часть работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции. Абсолютно очевидно, как важно доверять безопасности и качеству лекарственных препаратов, чтобы лекарства были настоящие, а не поддельные. Сегодня мы инициировали создание специальной автоматизированной системы, которая позволит отслеживать все этапы движения этой продукции: от производителя до аптеки или больницы».По словам Медведева, в результате внедрения такой системы любой человек с помощью специального прибора, сканера в аптеке или даже смартфона сможет проверить происхождение упаковки.«Прежде чем ввести такую систему по всей стране, нужно протестировать ее возможности, выявить потенциальные проблемы, а уже по итогам эксперимента принять решение об обязательности маркировки для всех участников такого рынка, то есть для производителей, дистрибьюторов, для аптечной торговой сети», – сказал премьер-министр.Медведев считает необходимым возбуждать административное или уголовное расследование в случае выявления фальсифицированных лекарств с помощью новой автоматизированной системы.



