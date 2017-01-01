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В России создадут автоматизированную систему учета лекарств

Сегодня, 17:15
Lopatin
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В России создадут автоматизированную систему учета лекарствПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился начать эксперимент по созданию механизма маркировки упаковок лекарств специальными кодами, которые помогут вести учет и противодействовать попаданию в аптеки поддельной продукции.
Сегодня на совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев сообщил: «Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами. Это часть работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции. Абсолютно очевидно, как важно доверять безопасности и качеству лекарственных препаратов, чтобы лекарства были настоящие, а не поддельные. Сегодня мы инициировали создание специальной автоматизированной системы, которая позволит отслеживать все этапы движения этой продукции: от производителя до аптеки или больницы».
По словам Медведева, в результате внедрения такой системы любой человек с помощью специального прибора, сканера в аптеке или даже смартфона сможет проверить происхождение упаковки.
«Прежде чем ввести такую систему по всей стране, нужно протестировать ее возможности, выявить потенциальные проблемы, а уже по итогам эксперимента принять решение об обязательности маркировки для всех участников такого рынка, то есть для производителей, дистрибьюторов, для аптечной торговой сети», – сказал премьер-министр.
Медведев считает необходимым возбуждать административное или уголовное расследование в случае выявления фальсифицированных лекарств с помощью новой автоматизированной системы.
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