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НовостиВолгограда.ру » Политика » Власть » Спикер Госдумы проверил ход работ по благоустройству дворов в Волгограде
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18:16
Волгоградцы протестуют против решения Анатолия Бровко снять с должности мэра Волгограда Романа Гребенникова
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Вы довольны тем, как убирают волгоградские дороги?
Как передает ТАСС, об этом в четверг, 2 февраля, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в ходе своего первого в этой должности выступления на заседании Совета Безопасности всемирной ...
Эсминец ВМС США вошел в акваторию Черного моря
Американский эсминец Porter вошел в акваторию Черного моря, сообщила пресс-служба шестого флота ВМС США. Утверждается, что это сделано "для проведения операций по поддержанию морской ...
В МЧС опровергли информацию о падении вертолета в Подмосковье
Ранее в СМИ сообщалось, что в МЧС от очевидца поступила информация о возможном падении вертолета у деревни Кобяково в Одинцовском районе. Позднее спасатели заявили, что обследовали район Кобяково, ...