Спикер Госдумы проверил ход работ по благоустройству дворов в Волгограде



Как сообщили в пресс-службе администрации региона, Вячеслав Володин и губернатор Андрей Бочаров побывали в Дзрежинском районе, где осмотрели двор на улице Космонавтов. Еще в августе здесь только начали приводить в порядок внутридворовые проезды и тротуары, зеленую зону, детскую и спортивную площадки. Теперь все работы завершены, а местные жители уже успели оценить преимущества обновленной территории.



В 2016 году по программе «Наш двор — наш дом» в 58 волгоградских дворах отремонтировали асфальтовое покрытие, в 67 — установили детские игровые площадки. Проект, который поддержал Вячеслав Володин, стал очередным этапом большой работы по комплексному развитию территорий и созданию комфортных условий для жителей региона.



По инициативе фракции «Единая Россия» в Государственной Думе в федеральный бюджет 2017 года заложены средства на благоустройство территорий, Волгоградская область получит на эти цели 493 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.





Фото пресс-службы администрации Волгоградской области. В четверг, 2 февраля, с рабочим визитом в Волгоград прибыл Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Он не только принял участие в мероприятиях, посвященных 74-ой годовщине победы в Сталинградской битве, но также проинспектировал реализацию проекта «Наш двор — наш дом».Как сообщили в пресс-службе администрации региона, Вячеслав Володин и губернатор Андрей Бочаров побывали в Дзрежинском районе, где осмотрели двор на улице Космонавтов. Еще в августе здесь только начали приводить в порядок внутридворовые проезды и тротуары, зеленую зону, детскую и спортивную площадки. Теперь все работы завершены, а местные жители уже успели оценить преимущества обновленной территории.В 2016 году по программе «Наш двор — наш дом» в 58 волгоградских дворах отремонтировали асфальтовое покрытие, в 67 — установили детские игровые площадки. Проект, который поддержал Вячеслав Володин, стал очередным этапом большой работы по комплексному развитию территорий и созданию комфортных условий для жителей региона.По инициативе фракции «Единая Россия» в Государственной Думе в федеральный бюджет 2017 года заложены средства на благоустройство территорий, Волгоградская область получит на эти цели 493 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.



