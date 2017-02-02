Володин предостерег от переформатирования бюджетных учреждений в НКО



«Не надо брать и, как мы видим в некоторых регионах, бюджетные учреждения переформатировать в НКО. А потом говорят: «У нас НКО появились». Это вред приносит, это неправильно», – отметил Володин.



По мнению спикера Госдумы, создавать НКО необходимо там, где «есть предпосылки, квалифицированные кадры, смотреть, есть ли доверие (к их деятельности)». «И когда это все сложится, (НКО) надо претендовать на услуги, которые государство оказывает в разных сферах, прежде всего социальной, - считает он. - И тогда будет у нас улучшение качества услуг». «А все остальное - это формальный подход, который приведет к дискредитации идеи», – убежден Володин.



При этом он обратил внимание, что НКО, которые занимаются социальными вопросами, «не должны быть в роли нелюбимых структур, у них должен быть равный (с бюджетными учреждениями) доступ к инфраструктуре». В четверг, 2 февраля, Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин провел в Волгограде запланированную встречу с представителями некоммерческого сектора области. Спикер Госдумы заявил, что считает недопустимым решать проблему наличия социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) за счет переформатирования в них бюджетных учреждений, передает сегодня ТАСС «Не надо брать и, как мы видим в некоторых регионах, бюджетные учреждения переформатировать в НКО. А потом говорят: «У нас НКО появились». Это вред приносит, это неправильно», – отметил Володин.По мнению спикера Госдумы, создавать НКО необходимо там, где «есть предпосылки, квалифицированные кадры, смотреть, есть ли доверие (к их деятельности)». «И когда это все сложится, (НКО) надо претендовать на услуги, которые государство оказывает в разных сферах, прежде всего социальной, - считает он. - И тогда будет у нас улучшение качества услуг». «А все остальное - это формальный подход, который приведет к дискредитации идеи», – убежден Володин.При этом он обратил внимание, что НКО, которые занимаются социальными вопросами, «не должны быть в роли нелюбимых структур, у них должен быть равный (с бюджетными учреждениями) доступ к инфраструктуре».



