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Президент уволил главу Северо-Кавказского регионального центра МЧС
Вчера, 18:48
В четверг, 2 февраля, Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 17 генералов силовых ведомств, в основном из МЧС России. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
В числе уволенных оказался также начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС генерал-полковник Николай Литюк.
Литюк возглавлял региональный центр МЧС на Северном Кавказе с 2011 года. До этого он работал на разных должностях в управлениях по делам ГО и ЧС на Северном Кавказе и Южном федеральном округе.
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