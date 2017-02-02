Президент уволил главу Северо-Кавказского регионального центра МЧС



В числе уволенных оказался также начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС генерал-полковник Николай Литюк.



Литюк возглавлял региональный центр МЧС на Северном Кавказе с 2011 года. До этого он работал на разных должностях в управлениях по делам ГО и ЧС на Северном Кавказе и Южном федеральном округе. В четверг, 2 февраля, Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 17 генералов силовых ведомств, в основном из МЧС России. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.В числе уволенных оказался также начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС генерал-полковник Николай Литюк.Литюк возглавлял региональный центр МЧС на Северном Кавказе с 2011 года. До этого он работал на разных должностях в управлениях по делам ГО и ЧС на Северном Кавказе и Южном федеральном округе.



