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» » » Жителей региона попросили оценить работу местных властей через интернет

Жителей региона попросили оценить работу местных властей через интернет

Вчера, 17:01
Lopatin
Жителей региона попросили оценить работу местных властей через интернетВ Волгоградской области оценят эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления через интернет-опрос жителей региона.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, свое мнение о работе местных властей граждане выскажут по шести критериям. В том числе сюда входят удовлетворенность организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог, жилищно-коммунальными услугами в муниципальном образовании.

Для участия в опросе нужно лишь зайти на портал муниципального образования по месту проживания или на интернет-портал губернатора и администрации Волгоградской области (http://www.volgograd.ru). Затем кликнуть на баннер «Опрос населения об эффективности деятельности руководителей» и заполнить анкету. Данные будут использованы в обобщенном виде, конфиденциальность полученной информации гарантируется.

Промежуточные итоги опроса за первое полугодие 2017 года будет опубликованы после 15 июля на сайтах муниципалитета и обладминистрации. Окончательные результаты станут известны 1 февраля 2018 года.


Фото пресс-службы администрации Волгоградской области.
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