Жителей региона попросили оценить работу местных властей через интернет



Как сообщили в пресс-службе администрации области, свое мнение о работе местных властей граждане выскажут по шести критериям. В том числе сюда входят удовлетворенность организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог, жилищно-коммунальными услугами в муниципальном образовании.



Для участия в опросе нужно лишь зайти на портал муниципального образования по месту проживания или на интернет-портал губернатора и администрации Волгоградской области (http://www.volgograd.ru). Затем кликнуть на баннер «Опрос населения об эффективности деятельности руководителей» и заполнить анкету. Данные будут использованы в обобщенном виде, конфиденциальность полученной информации гарантируется.



Промежуточные итоги опроса за первое полугодие 2017 года будет опубликованы после 15 июля на сайтах муниципалитета и обладминистрации. Окончательные результаты станут известны 1 февраля 2018 года.





Фото пресс-службы администрации Волгоградской области. В Волгоградской области оценят эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления через интернет-опрос жителей региона.Как сообщили в пресс-службе администрации области, свое мнение о работе местных властей граждане выскажут по шести критериям. В том числе сюда входят удовлетворенность организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог, жилищно-коммунальными услугами в муниципальном образовании.Для участия в опросе нужно лишь зайти на портал муниципального образования по месту проживания или на интернет-портал губернатора и администрации Волгоградской области (http://www.volgograd.ru). Затем кликнуть на баннер «Опрос населения об эффективности деятельности руководителей» и заполнить анкету. Данные будут использованы в обобщенном виде, конфиденциальность полученной информации гарантируется.Промежуточные итоги опроса за первое полугодие 2017 года будет опубликованы после 15 июля на сайтах муниципалитета и обладминистрации. Окончательные результаты станут известны 1 февраля 2018 года.



