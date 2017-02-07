Президент подписал закон о госзащите военных, боровшихся с терроризмом



Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает осуществлять государственную защиту в отношении военных, участвовавших в борьбе против терроризма, а также военнослужащих военной полиции, которые задерживали вооруженных преступников. Документ опубликован на официальном



Закон, в частности, вводит новую категорию защищаемых лиц: военнослужащие, участвующие в борьбе с терроризмом и выполняющие специальные функции по защите национальной безопасности страны. Для них предусматривается тот же уровень защиты, что и для судей и должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.



Фото: ТАСС подписал закон, который разрешает осуществлять государственную защиту в отношении военных, участвовавших в борьбе против терроризма, а также военнослужащих военной полиции, которые задерживали вооруженных преступников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон, в частности, вводитзащищаемых лиц: военнослужащие, участвующие в борьбе с терроризмом и выполняющие специальные функции по защите национальной безопасности страны. Для них предусматривается тот же уровень защиты, что и для судей и должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.



