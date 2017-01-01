Мэрия Волжского выявила нарушения при установке пандусов в городе В конце прошлого года в городе-спутнике Волгограда были проведены работы по установке пандусов, предусмотренные муниципальной программой «Доступная среда». Но, как выяснилось позднее, работники городского комитета благоустройства и дорожного хозяйства (КБиДХ) допустили при этом ряд нарушений.



Как сообщили в пресс-службе мэрии Волжского, служебная проверка показала, что, во-первых, не было проведено согласование мест размещения пандусов с общественными организациями. Во-вторых, пандусы с поручнями были установлены с выездом прямо на проезжую часть. А в районе пешеходных переходов они смонтированы из металлоконструкций с поднятыми вверх краями, выступающими на дорогу.



По результатам проверки был сделан выговор председателю КБиДХ Ивану Дунаеву и консультанту Юлии Егуповой, директору «Комбината благоустройства» Павлу Целковскому. Сотрудник КБиДХ, принявшим решение по устройству пандусов именно таким образом, был уволен. В отношении других должностных лиц проверка продолжается.



До конца февраля состоится комиссионное обследование пандусов. С наступлением благоприятных погодных условий комитет благоустройства и дорожного хозяйства проведет работы по устранению нарушений. Пандусы будут переделаны с понижением бордюрного камня, с учетом всех норм и требований стандартов. Эти работы не будут оплачиваться из бюджета



Установка пандусов была предусмотрена муниципальной программой «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский» на 2015-2017 г. Комитетом благоустройства и дорожного хозяйства в течение 2016 года неоднократно переносились сроки выполнения работ, фактически они были выполнены в декабре 2016 года.





Фото: openvlz.ru В конце прошлого года в городе-спутнике Волгограда были проведены работы по установке пандусов, предусмотренные муниципальной программой «Доступная среда». Но, как выяснилось позднее, работники городского комитета благоустройства и дорожного хозяйства (КБиДХ) допустили при этом ряд нарушений.Как сообщили в пресс-службе мэрии Волжского, служебная проверка показала, что, во-первых, не было проведено согласование мест размещения пандусов с общественными организациями. Во-вторых, пандусы с поручнями были установлены с выездом прямо на проезжую часть. А в районе пешеходных переходов они смонтированы из металлоконструкций с поднятыми вверх краями, выступающими на дорогу.По результатам проверки был сделан выговор председателю КБиДХ Ивану Дунаеву и консультанту Юлии Егуповой, директору «Комбината благоустройства» Павлу Целковскому. Сотрудник КБиДХ, принявшим решение по устройству пандусов именно таким образом, был уволен. В отношении других должностных лиц проверка продолжается.До конца февраля состоится комиссионное обследование пандусов. С наступлением благоприятных погодных условий комитет благоустройства и дорожного хозяйства проведет работы по устранению нарушений. Пандусы будут переделаны с понижением бордюрного камня, с учетом всех норм и требований стандартов. Эти работы не будут оплачиваться из бюджетаУстановка пандусов была предусмотрена муниципальной программой «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский» на 2015-2017 г. Комитетом благоустройства и дорожного хозяйства в течение 2016 года неоднократно переносились сроки выполнения работ, фактически они были выполнены в декабре 2016 года.



