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Мэрия Волжского выявила нарушения при установке пандусов в городе

Сегодня, 12:07
Lopatin
Мэрия Волжского выявила нарушения при установке пандусов в городеВ конце прошлого года в городе-спутнике Волгограда были проведены работы по установке пандусов, предусмотренные муниципальной программой «Доступная среда». Но, как выяснилось позднее, работники городского комитета благоустройства и дорожного хозяйства (КБиДХ) допустили при этом ряд нарушений.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Волжского, служебная проверка показала, что, во-первых, не было проведено согласование мест размещения пандусов с общественными организациями. Во-вторых, пандусы с поручнями были установлены с выездом прямо на проезжую часть. А в районе пешеходных переходов они смонтированы из металлоконструкций с поднятыми вверх краями, выступающими на дорогу.

По результатам проверки был сделан выговор председателю КБиДХ Ивану Дунаеву и консультанту Юлии Егуповой, директору «Комбината благоустройства» Павлу Целковскому. Сотрудник КБиДХ, принявшим решение по устройству пандусов именно таким образом, был уволен. В отношении других должностных лиц проверка продолжается.

До конца февраля состоится комиссионное обследование пандусов. С наступлением благоприятных погодных условий комитет благоустройства и дорожного хозяйства проведет работы по устранению нарушений. Пандусы будут переделаны с понижением бордюрного камня, с учетом всех норм и требований стандартов. Эти работы не будут оплачиваться из бюджета

Установка пандусов была предусмотрена муниципальной программой «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский» на 2015-2017 г. Комитетом благоустройства и дорожного хозяйства в течение 2016 года неоднократно переносились сроки выполнения работ, фактически они были выполнены в декабре 2016 года.


Фото: openvlz.ru
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