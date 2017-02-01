В Краснооктябрьском районе снесли еще два торговых павильона В минувшую пятницу в Краснооктябрьском районе Волгограда демонтировали два торговых павильона, незаконно размещенные на улице Еременко. Один с помощью крана убрали районные коммунальщики. Другой убрал сам хозяин, который убедился в серьезности намерений властей.



Как сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда, за неделю в Краснооктябрьском районе власти демонтировали 6 нестационарных объектов, работающих без документов и нарушениями,



«Мы сразу уведомляем собственника о незаконности установки им торгового объекта в том или ином месте, – рассказала главный специалист экономического отдела администрации Краснооктябрьского района Наталья Ермолаева. – У каждого из предпринимателей есть два пути решения вопроса в установленные законом сроки. Первый – самостоятельно ликвидировать незаконную торговую точку, второй вариант принудительный – дождаться эвакуатор и бригаду, которая осуществит демонтаж и транспортирует объект на штрафную стоянку. В этом случае коммерсанту придется компенсировать стоимость работ, а также оплатить время ответственного хранения киоска».



Работу по наведению порядка на улицах областной столицы муниципалитет проводит третий год. Ежедневно во всех районах города проходят рейды по выявлению мест несанкционированной торговли. По данным департамента экономического развития администрации Волгограда, в 2015 году было демонтировано 490 незаконных киосков и павильонов, а в 2016 году – уже 638 объектов.



Как отметили в мэрии, сегодня до половины нестационарных торговых объектов работают с существенными нарушениями. Уход с рынка нарушителей будет способствовать развитию легального бизнеса, повышению поступлений в бюджет.





Фото: volgadmin.ru В минувшую пятницу в Краснооктябрьском районе Волгограда демонтировали два торговых павильона, незаконно размещенные на улице Еременко. Один с помощью крана убрали районные коммунальщики. Другой убрал сам хозяин, который убедился в серьезности намерений властей.Как сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда, за неделю в Краснооктябрьском районе власти демонтировали 6 нестационарных объектов, работающих без документов и нарушениями,«Мы сразу уведомляем собственника о незаконности установки им торгового объекта в том или ином месте, – рассказала главный специалист экономического отдела администрации Краснооктябрьского района Наталья Ермолаева. – У каждого из предпринимателей есть два пути решения вопроса в установленные законом сроки. Первый – самостоятельно ликвидировать незаконную торговую точку, второй вариант принудительный – дождаться эвакуатор и бригаду, которая осуществит демонтаж и транспортирует объект на штрафную стоянку. В этом случае коммерсанту придется компенсировать стоимость работ, а также оплатить время ответственного хранения киоска».Работу по наведению порядка на улицах областной столицы муниципалитет проводит третий год. Ежедневно во всех районах города проходят рейды по выявлению мест несанкционированной торговли. По данным департамента экономического развития администрации Волгограда, в 2015 году было демонтировано 490 незаконных киосков и павильонов, а в 2016 году – уже 638 объектов.Как отметили в мэрии, сегодня до половины нестационарных торговых объектов работают с существенными нарушениями. Уход с рынка нарушителей будет способствовать развитию легального бизнеса, повышению поступлений в бюджет.



