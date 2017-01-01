В Волгоградской области этой весной ожидают высокий паводок



В понедельник, 13 февраля, в администрации Волгоградской области прошло оперативное совещание по подготовке к предстоящему весеннему половодью. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что следует готовиться к высокому паводку в регионе. Такой прогноз специалистов-гидрологов связан с тем, что на территории Волго-Камского бассейна этой зимой выпало большое количество снега.



Как сообщили в пресс-службе областной администрации, глава региона потребовал проверить состояние гидротехнических сооружений, искусственные водоемы и плотины, подготовить необходимые материалы.



«Прошу разработать и реализовать комплекс профилактических мероприятий по предотвращению возможного ущерба, обратить внимание на информирование населения, состояние дежурных расчетов», – дал задание губернатор комитетам и ведомствам региона.



Фото: gazeta-margust.ru В понедельник,в администрации Волгоградской области прошло оперативное совещание по подготовке к предстоящему весеннему половодью. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что следует готовиться к высокому паводку в регионе. Такой прогноз специалистов-гидрологов связан с тем, что на территории Волго-Камского бассейна этой зимой выпало большое количество снега.Как сообщили в пресс-службе областной администрации, глава региона потребовал проверить состояние гидротехнических сооружений, искусственные водоемы и плотины, подготовить необходимые материалы., – дал задание губернатор комитетам и ведомствам региона.



