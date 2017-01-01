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» » » Правительство согласилось ввести денежные выплаты детям «чернобыльцев»

Правительство согласилось ввести денежные выплаты детям «чернобыльцев»

Сегодня, 10:03
Lopatin
Правительство согласилось ввести денежные выплаты детям «чернобыльцев»Правительство РФ поддержало законопроект, предполагающий предоставление соцподдержки и ежемесячной денежной выплаты детям, чьи родители постоянно проживали и продолжают проживать на территории зон радиоактивного загрязнения. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Законопроектом предлагается дополнить закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" положениями, в соответствии с которыми меры социальной поддержки и ежемесячная денежная выплата предоставляются детям независимо от места рождения, чьи родители (один из родителей) постоянно проживали на территории зон радиоактивного загрязнения в течение определенных периодов непосредственно перед рождением ребенка и продолжают постоянно проживать в этих зонах совместно с ребенком после его рождения», – говорится в заключении кабмина на законопроект.

Документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму.


Фото: polit.ru
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