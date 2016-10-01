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В Рождество во всех храмах региона будут дежурить пожарные

Сегодня, 13:34
Lopatin
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В Рождество во всех храмах региона будут дежурить пожарные7 января православные христиане отметят Рождество Христово. Пожарную безопасность на этот период в храмах и церквях региона обеспечат сотрудники пожарных подразделений и инспектора Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области.
По традиции в это время проходят торжественные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество людей. Большинство жителей региона в Сочельник отправятся в храмы и церкви. Для обеспечения мер пожарной безопасности на этих объектах организовано дежурство сотрудников пожарных подразделений и инспекторов надзорной деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области призывает жителей региона соблюдать основные правила безопасного поведения и меры пожарной безопасности. В храмах в ходе литургии следует держать свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов. Придя домой, поставьте зажженные свечи в несгораемые подставки.
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