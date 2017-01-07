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» » В главном храме Волжского встретили Рождество сотни горожан

В главном храме Волжского встретили Рождество сотни горожан

Сегодня, 10:54
Lopatin
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В главном храме Волжского встретили Рождество сотни горожанВ ночь с 6 на 7 января во всех храмах Волжского благочиния прошли торжественные богослужения. Главная рождественская служба состоялась в Соборном храме Иоанна Богослова. Ночную Литургию возглавил епископ Калачевский и Палласовский Иоанн.
Сотни волжан и гостей города собрались в Соборном храме, чтобы встретить Рождество, сообщает пресс-служба Калачевской епархии.
На праздничной Божественной Литургии было озвучено Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Сегодня православные христиане празднуют великий праздник Рождества Христова. По всему миру совершаются праздничные богослужения в честь пришествия в мир Спасителя нашего Иисуса Христа
Главное богослужение в России прошло в храме Христа Спасителя в Москве, которое возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.


Фото пресс-службы Калачевской епархии
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