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НовостиВолгограда.ру » Религия » В главном храме Волжского встретили Рождество сотни горожан
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что иметь хорошие отношения с Россией - это благое дело.
Лыжник Сергей Устюгов стал вторым в масс-старте на «Тур де Ски»
Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте на дистанции 15 километров на этапе гонки "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме, показав результат 40 минут 42,2 секунды. Об этом ...
В Турции арестованы пять человек по делу об убийстве российского посла
Пять человек арестованы в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на прокуратуру города Измир.