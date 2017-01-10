Накануне Крещения в Волгограде откроют 8 купелей Просмотров: 52 Комментариев: 0

Как информирует пресс-служба администрации Волгограда, всего будет открыто 8 купелей. Две из них – в Красноармейском районе: на Волго-Донском судоходном канале в поселке Южный на пляже детского оздоровительного лагеря «Рассвет», а также на набережной Волги по улице Фадеева у монумента Ленину. Они будут открыта с девяти вечера 18 января до 12 часов дня 19 января.

В Кировском районе волгоградцев ждут на набережной Волги возле пристани им. Руднева с 22 часов 18 января до 16 часов 19 января. В Советском районе – на набережной Волги на Тулака в 201-м микрорайоне с шести вечера 18 января до 22 часов 19 января. По традиции в Дзержинском районе купель организуют на пруду Ангарский с 22.30 18 декабря до 6 утра 19 января.

В Центральном районе крещенская купель будет находиться на Нижней террасе набережной им. 62-й Армии, напротив причала № 9. В Краснооктябрьском районе – на территории яхт-клуба «Пилигрим» (ул. Матевосяна, 16а) с 18 часов 18 января до восьми вечера 19 января.

А в Тракторозаводском районе купель расположится на территории пляжа на Спартановке, напротив жилого дома №4 по улице Грамши с восьми вечера 18 января до 16.00 19 января.

В местах организации крещенских купаний будут дежурить медицинские работники, спасатели, сотрудники правоохранительных органов и народные дружинники.





Фото пресс-службы администрации Волгограда. В Волгограде идет подготовка к православному празднику Крещения Господня. В районах города определены места, где пройдут водосвятные молебны.Как информирует пресс-служба администрации Волгограда, всего будет открыто 8 купелей. Две из них – в Красноармейском районе: на Волго-Донском судоходном канале в поселке Южный на пляже детского оздоровительного лагеря «Рассвет», а также на набережной Волги по улице Фадеева у монумента Ленину. Они будут открыта с девяти вечера 18 января до 12 часов дня 19 января.В Кировском районе волгоградцев ждут на набережной Волги возле пристани им. Руднева с 22 часов 18 января до 16 часов 19 января. В Советском районе – на набережной Волги на Тулака в 201-м микрорайоне с шести вечера 18 января до 22 часов 19 января. По традиции в Дзержинском районе купель организуют на пруду Ангарский с 22.30 18 декабря до 6 утра 19 января.В Центральном районе крещенская купель будет находиться на Нижней террасе набережной им. 62-й Армии, напротив причала № 9. В Краснооктябрьском районе – на территории яхт-клуба «Пилигрим» (ул. Матевосяна, 16а) с 18 часов 18 января до восьми вечера 19 января.А в Тракторозаводском районе купель расположится на территории пляжа на Спартановке, напротив жилого дома №4 по улице Грамши с восьми вечера 18 января до 16.00 19 января.В местах организации крещенских купаний будут дежурить медицинские работники, спасатели, сотрудники правоохранительных органов и народные дружинники.



