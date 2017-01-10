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НовостиВолгограда.ру » Религия » Накануне Крещения в Волгограде откроют 8 купелей
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Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права проведения всех турниров из-за допинг-скандалов, говорится ...
Сенаторы США хотят добавить новые фамилии в санкционный список
Группа сенаторов США хочет добавить новые фамилии в список санкций против РФ, заявляя о вмешательстве в избирательную кампанию в США, сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне сенатор Бен Кардин.
В ДНР сообщили о попытке прорыва силовиков на севере Донецка
Украинские силовики предприняли попытку прорыва на севере Донецка, об этом Донецкому агентству новостей сообщили в оперативном командовании ДНР.