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РПЦ составила список профессий, запрещенных для священников

Сегодня, 14:21
Lopatin
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РПЦ составила список профессий, запрещенных для священниковВ понедельник на официальном сайте Московского Патриархата был опубликован список профессий, несовместимых со священством. Он составлен с учетом канонических запретов и церковной практики разных эпох.
Русская православная церковь уже направила проект документа в епархии для получения отзывов. Комментарии будут собираться аппаратом Межсоборного присутствия до 2 мая 2017 года.
Согласно составленному списку, священники не могут быть врачами, госслужащими, сотрудниками органов дознания, банкирами, адвокатами или владельцами казино.
К запрещенным отнесены, в частности, воинская, а также любая служба, предполагающая ношение и применение оружия.
В РПЦ считают, что священники не должны занимать места на госслужбе в органах исполнительной власти, занимать должности в государственных судах, прокуратуре, в учреждениях, производящих следствие и дознание, в любых правоохранительных учреждениях.
В документе указано, что клирики не должны быть практикующими врачами, в особенности хирургами. Священнослужителям запрещено заниматься собственным бизнесом, в особенности банковским, кредитным, страховым и подобным. Работа по найму в подобных учреждениях допускается, если характер деятельности «не носит элементов ростовщичества». Клирикам дозволяется продажа изделий собственных рук, но нельзя работать в сомнительных с моральной точки зрения учреждениях: в игорных домах, казино, барах и др.
«Запретным для клирика является профессиональное занятие спортом. Служение в клире несовместимо с актерством, с профессией танцора или сценического певца», - указано в проекте.
Как отмечается в документе, «иерархи и священнослужители не могут выдвигать свои кандидатуры на выборах в органы представительной власти любых уровней (наднациональные, общегосударственные, региональные, местные)».
Зато для священников не является запретным преподавание в государственных или муниципальных учебных заведениях, работа на государственных предприятиях или в государственных учреждениях в качестве рабочих, инженеров, технических работников и на других подобных должностях.
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