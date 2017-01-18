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» » На Центральной набережной Волгограда пройдет крестный ход

На Центральной набережной Волгограда пройдет крестный ход

Сегодня, 18:26
Lopatin
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На Центральной набережной Волгограда пройдет крестный ход19 января во время празднования Крещения Господня в Волгограде пройдет крестный ход. Главное епархиальное торжество начнется в 13.30. Крестный ход пройдет от храма святого пророка Иоанна Предтечи до традиционного места водосвятия – нижней террасы Центральной набережной, сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии.
Великое водосвятие начнется в 14 часов. Его совершит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.
Затем, по традиции, волгоградцы совершат омовение в крещенской воде. Окунуться в купель можно будет только в отведенных для этого местах, возле которых за безопасностью следят дружинники, спасатели, врачи и полицейские.


Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области.
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