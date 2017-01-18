На Центральной набережной Волгограда пройдет крестный ход Просмотров: 2 Комментариев: 0

Великое водосвятие начнется в 14 часов. Его совершит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.

Затем, по традиции, волгоградцы совершат омовение в крещенской воде. Окунуться в купель можно будет только в отведенных для этого местах, возле которых за безопасностью следят дружинники, спасатели, врачи и полицейские.





Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области. 19 января во время празднования Крещения Господня в Волгограде пройдет крестный ход. Главное епархиальное торжество начнется в 13.30. Крестный ход пройдет от храма святого пророка Иоанна Предтечи до традиционного места водосвятия – нижней террасы Центральной набережной, сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии.Великое водосвятие начнется в 14 часов. Его совершит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман.Затем, по традиции, волгоградцы совершат омовение в крещенской воде. Окунуться в купель можно будет только в отведенных для этого местах, возле которых за безопасностью следят дружинники, спасатели, врачи и полицейские.



