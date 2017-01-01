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» » В Волжском крещенской водой освятили перинатальный центр

В Волжском крещенской водой освятили перинатальный центр

Сегодня, 16:44
Lopatin
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В Волжском крещенской водой освятили перинатальный центрВ пятницу, 20 января, духовенство Волжского благочиния окропило крещенской водой помещения регионального перинатального центра, сообщает пресс-служба Калачевской епархии.
Сперва в молельной комнате Архангела Михаила, которая находится на первом этаже областного роддома, благочинный Волжского округа иерей Александр Копейкин, протоиерей Виктор Ватейчкин, иерей Иоанн Стукалин и диакон Евгений Гордеев отслужили молебен. После чего по сложившейся ежегодной традиции священники обошли перинатальный центр, окропляя палаты и кабинеты медицинского учреждения освященной в Крещение водой.


Фото пресс-службы Калачевской епархии.
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