В Волжском крещенской водой освятили перинатальный центр Просмотров: 0 Комментариев: 0

Сперва в молельной комнате Архангела Михаила, которая находится на первом этаже областного роддома, благочинный Волжского округа иерей Александр Копейкин, протоиерей Виктор Ватейчкин, иерей Иоанн Стукалин и диакон Евгений Гордеев отслужили молебен. После чего по сложившейся ежегодной традиции священники обошли перинатальный центр, окропляя палаты и кабинеты медицинского учреждения освященной в Крещение водой.





Фото пресс-службы Калачевской епархии. В пятницу, 20 января, духовенство Волжского благочиния окропило крещенской водой помещения регионального перинатального центра, сообщает пресс-служба Калачевской епархии.Сперва в молельной комнате Архангела Михаила, которая находится на первом этаже областного роддома, благочинный Волжского округа иерей Александр Копейкин, протоиерей Виктор Ватейчкин, иерей Иоанн Стукалин и диакон Евгений Гордеев отслужили молебен. После чего по сложившейся ежегодной традиции священники обошли перинатальный центр, окропляя палаты и кабинеты медицинского учреждения освященной в Крещение водой.



