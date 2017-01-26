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» » Патриарх Кирилл предложил открыть банки для бедных

Патриарх Кирилл предложил открыть банки для бедных

Сегодня, 14:52
Lopatin
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Патриарх Кирилл предложил открыть банки для бедныхПатриарх Московский и всея Руси Кирилл считает аморальной «практику ростовщичества» в области микрокредитов для населения и предлагает депутатам подумать о создании в России банков для бедных, передает ТАСС.
«Многие семьи в нашей стране пострадали от микрокредитов. Мелкие кредиты, краткосрочные займы, которые предоставляют чаще всего малообеспеченным людям. Они берут кредиты, не понимая, в какую долговую яму ввязываются. Это абсолютно аморальная практика ростовщичества», – сказал патриарх, выступая сегодня на V юбилейных Рождественских Парламентских чтениях в Госдуме.
Он предложил создавать в России банки для бедных по аналогии с такой системой в Индии. По словам патриарха Кирилла, там «нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных - без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей».
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