В Волгограде священников научат общаться с беременными женщинами Просмотров: 55 Комментариев: 0



Как отметили в Волгоградской епархии, практика показывает, что многие современные женщины не готовы к изменениям, которые происходят в жизни после рождения ребенка. В ряде случаев психологические и нравственные проблемы можно снять в беседе со священником. Но священнослужители не всегда обладают навыками такого общения.



В ходе семинара своим опытом с ними поделится доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Волгоградского медицинского университета Николай Жаркин.



«Вопросы семейной внутренней жизни женщины не всегда могут обсудить в свободной беседе с духовным лицом, а таинство исповеди далеко не всем знакомо, — считает Николай Жаркин. — Цель встречи — донести до священников особенности духовного попечительства женщин, которые готовятся стать матерями или не в первый раз это делают. Мы настраиваем беременных на счастливые, благополучные роды и готовы поделиться этим опытом со служителями Церкви».



Ожидается, что полученные от мэтра медицины знания пригодятся священнослужителям во время визитов в родильные дома. Также представители духовенства намерены сотрудничать с волгоградскими отделами ЗАГСа, где планируют напутствовать супругов, вступающих в брак, а также беседовать с теми, кто оказался на грани развода, сообщает пресс-служба Волгоградской епархии.





Фото пресс-службы Волгоградской епархии. 3 февраля в волгоградском храме Преподобного Сергия Радонежского пройдет семинар для представителей духовенства, посвященный особенностям бесед с беременными женщинами. Участие в нем примут священники Центрального и соседних благочиний, руководители молодежных и социальных отделов приходов.Как отметили в Волгоградской епархии, практика показывает, что многие современные женщины не готовы к изменениям, которые происходят в жизни после рождения ребенка. В ряде случаев психологические и нравственные проблемы можно снять в беседе со священником. Но священнослужители не всегда обладают навыками такого общения.В ходе семинара своим опытом с ними поделится доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Волгоградского медицинского университета Николай Жаркин.«Вопросы семейной внутренней жизни женщины не всегда могут обсудить в свободной беседе с духовным лицом, а таинство исповеди далеко не всем знакомо, — считает Николай Жаркин. — Цель встречи — донести до священников особенности духовного попечительства женщин, которые готовятся стать матерями или не в первый раз это делают. Мы настраиваем беременных на счастливые, благополучные роды и готовы поделиться этим опытом со служителями Церкви».Ожидается, что полученные от мэтра медицины знания пригодятся священнослужителям во время визитов в родильные дома. Также представители духовенства намерены сотрудничать с волгоградскими отделами ЗАГСа, где планируют напутствовать супругов, вступающих в брак, а также беседовать с теми, кто оказался на грани развода, сообщает пресс-служба Волгоградской епархии.



