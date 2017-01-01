В МЧС составили правила пожарной безопасности для культовых сооружений МЧС России планирует ввести правила пожарной безопасности для культовых сооружений. Министерство разработало соответствующий проект постановления правительства «О внесении изменений в правила противопожарного режима в РФ», которые будут дополнены разделом «Объекты религиозного назначения», передает ТАСС.



Проект документа предусматривает наличие не менее одного огнетушителя в той части помещения, где находятся священнослужители во время богослужения. В помещениях охраны, постоянного дежурства персонала должна быть предусмотрена телефонная связь. Документ определяет способы хранения и использования горючих жидкостей, правила обращения с подсвечниками и светильниками с открытым огнем, а также с разожженными кадилами.



«С 2012 года в Правилах противопожарного режима в РФ полностью отсутствуют положения, регламентирующие требования к объектам религиозного назначения, хотя до 2012 года им был посвящен целый раздел. Разработанные ныне положения актуализированы, из них исключены все избыточные требования. Основная задача – минимизировать риски возникновения пожаров и последствия от них во всех культовых сооружениях», - пояснили в МЧС. МЧС России планирует ввести правила пожарной безопасности для культовых сооружений. Министерство разработало соответствующий проект постановления правительства «О внесении изменений в правила противопожарного режима в РФ», которые будут дополнены разделом «Объекты религиозного назначения», передает ТАСС.Проект документа предусматривает наличие не менее одного огнетушителя в той части помещения, где находятся священнослужители во время богослужения. В помещениях охраны, постоянного дежурства персонала должна быть предусмотрена телефонная связь. Документ определяет способы хранения и использования горючих жидкостей, правила обращения с подсвечниками и светильниками с открытым огнем, а также с разожженными кадилами.«С 2012 года в Правилах противопожарного режима в РФ полностью отсутствуют положения, регламентирующие требования к объектам религиозного назначения, хотя до 2012 года им был посвящен целый раздел. Разработанные ныне положения актуализированы, из них исключены все избыточные требования. Основная задача – минимизировать риски возникновения пожаров и последствия от них во всех культовых сооружениях», - пояснили в МЧС.



