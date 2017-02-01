Регистрация Войти
Вход на сайт
Выбор редакции
 
 

С марта волгоградцы смогут использовать транспортную карту как проездной

Волгоградцев на остров Сарпинский временно будут возить аэросани

В Волгоградце транспортную карту стали принимать терминалы Сбербанка

На горячую линию по работе транспорта поступило около 2 тысяч звонков

Автобусы против маршруток: мнение волгоградцев

В Волгограде два ЛиАЗа протаранили друг друга на узкой дороге

Власти Волгограда пообещали оставить самые востребованные маршрутки

В Волгограде социальные проездные заменят транспортными картами льготника

В Волгограде водитель автобуса превысил полномочия и выгнал пассажиров на улицу

В Волгограде гонки за пассажирами между автобусами и маршрутками провоцируют ДТП

В Волгограде запустили новый экспресс-маршрут до аэропорта

Юрий Белоусов: «Автобусы – неравноценная замена маршруткам в Волгограде»

» » В Волгоград прибыли мощи Матроны Московской и трех святителей

В Волгоград прибыли мощи Матроны Московской и трех святителей

Сегодня, 18:59
Lopatin
В Волгоград прибыли мощи Матроны Московской и трех святителейВ Казанский собор Волгограда прибыли почитаемые всеми православными людьми святыни. Это икона святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста с частицами мощей. А также ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.

Как сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии, святыни доставлены в наш город по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Они будут доступны для поклонения верующих в Казанском соборе ежедневно с 7 до 19 часов.

Икона и частицы мощей трех святителей, а также святой Матроны Московской пробудут в главном соборе города до 4 марта. Затем они будут отправлены в другие приходы Волгоградской епархии.


Фото: volgeparhia.ru
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Волгоград привезут чудотворные мощи

Мощи Николая Чудотворца доставлены в Волгоградскую область

Святыни отправятся в путешествие по региону

Святыня прибыла в Волгоград

В Волгоград привезли святыни из разных стран

В Волгограде пройдет православная выставка

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Контакты О нас Реклама
Rambler's Top100

© 2017 Copyright. "НовостиВолгограда.ру" , все права защищены.

Копирование материалов допускается только с указанием ссылки на сайт.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-57067 от 25 февраля 2014 г.

Редакция:

Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, оф. 39-41

Тел. +7 (8442) 24-26-15

Email: novostivolgograda@mail.ru

ОБЛАКО ТЕГОВ
администрация Волгограда, Администрация Волгоградской области, Анатолий Бровко, взятка, Волгоград, Волгоградская область, Волжский, выставка, ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУВД, дети, детский сад, дороги, ЖКХ, здравоохранение, Интернет, Камышин, конкурс, медицина, молодежь, мошенничество, наркотики, пожар, полиция, Правительство Волгоградской области, прокуратура, работа, ремонт, РЖД, сельское хозяйство, семья, служба спасения, спорт, СУ СКР, суд, убийство, фестиваль, школа, школьники

Показать все теги