В Волгоград прибыли мощи Матроны Московской и трех святителей В Казанский собор Волгограда прибыли почитаемые всеми православными людьми святыни. Это икона святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста с частицами мощей. А также ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.



Как сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии, святыни доставлены в наш город по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Они будут доступны для поклонения верующих в Казанском соборе ежедневно с 7 до 19 часов.



Икона и частицы мощей трех святителей, а также святой Матроны Московской пробудут в главном соборе города до 4 марта. Затем они будут отправлены в другие приходы Волгоградской епархии.





Фото: volgeparhia.ru В Казанский собор Волгограда прибыли почитаемые всеми православными людьми святыни. Это икона святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста с частицами мощей. А также ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.Как сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии, святыни доставлены в наш город по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Они будут доступны для поклонения верующих в Казанском соборе ежедневно с 7 до 19 часов.Икона и частицы мощей трех святителей, а также святой Матроны Московской пробудут в главном соборе города до 4 марта. Затем они будут отправлены в другие приходы Волгоградской епархии.



