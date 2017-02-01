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В Волгоград прибыли мощи Матроны Московской и трех святителей
Сегодня, 18:59
В Казанский собор Волгограда прибыли почитаемые всеми православными людьми святыни. Это икона святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста с частицами мощей. А также ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской.
Как сообщили в пресс-службе Волгоградской епархии, святыни доставлены в наш город по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Они будут доступны для поклонения верующих в Казанском соборе ежедневно с 7 до 19 часов.
Икона и частицы мощей трех святителей, а также святой Матроны Московской пробудут в главном соборе города до 4 марта. Затем они будут отправлены в другие приходы Волгоградской епархии.
Фото: volgeparhia.ru
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