Волгоградские школьники примут участие в фестивале «Колокола России» 21 февраля в Волгограде пройдет II открытый фестиваль-конкурс духовно-нравственной культуры «Колокола России». В нем примут участие более 200 школьников и воспитанников учреждений дополнительного образования.



По информации пресс-службы администрации Волгограда, мероприятие проводится по инициативе городского департамента по образованию и Волгоградской епархии.



Начнется фестиваль в 10 утра в лицее №11 Ворошиловского района. Здесь пройдут конкурсы чтецов, рисунков и поделок, сочинений-эссе по колокольной тематике. После подведения итогов участники и победители будут награждены грамотами и дипломами.



Затем состоится историко-культурное знакомство с Казанским кафедральным собором, которое завершится концертом колокольной музыки.





Фото: volgadmin.ru 21 февраля в Волгограде пройдет II открытый фестиваль-конкурс духовно-нравственной культуры «Колокола России». В нем примут участие более 200 школьников и воспитанников учреждений дополнительного образования.По информации пресс-службы администрации Волгограда, мероприятие проводится по инициативе городского департамента по образованию и Волгоградской епархии.Начнется фестиваль в 10 утра в лицее №11 Ворошиловского района. Здесь пройдут конкурсы чтецов, рисунков и поделок, сочинений-эссе по колокольной тематике. После подведения итогов участники и победители будут награждены грамотами и дипломами.Затем состоится историко-культурное знакомство с Казанским кафедральным собором, которое завершится концертом колокольной музыки.



