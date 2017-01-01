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Волгоградские школьники примут участие в фестивале «Колокола России»
Сегодня, 16:29
21 февраля в Волгограде пройдет II открытый фестиваль-конкурс духовно-нравственной культуры «Колокола России». В нем примут участие более 200 школьников и воспитанников учреждений дополнительного образования.
По информации пресс-службы администрации Волгограда, мероприятие проводится по инициативе городского департамента по образованию и Волгоградской епархии.
Начнется фестиваль в 10 утра в лицее №11 Ворошиловского района. Здесь пройдут конкурсы чтецов, рисунков и поделок, сочинений-эссе по колокольной тематике. После подведения итогов участники и победители будут награждены грамотами и дипломами.
Затем состоится историко-культурное знакомство с Казанским кафедральным собором, которое завершится концертом колокольной музыки.
Фото: volgadmin.ru
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